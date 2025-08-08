ua en ru
Надвигается мощный магнитный шторм: какие дни будут опасными и как защитить здоровье

Пятница 08 августа 2025 07:05
Надвигается мощный магнитный шторм: какие дни будут опасными и как защитить здоровье Мощная магнитная буря охватит Землю в ближайшие сутки (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

Ближайшие дни, с 8 по 11 августа 2025 года, могут стать непростыми для многих людей - ученые прогнозируют активные геомагнитные возмущения. Хотя бури не будут иметь экстремального характера, некоторые дни все же стоит провести с осторожностью.

РБК-Украина рассказывает, когда ожидается самое высокое магнитное влияние, как оно может проявиться и что делать, чтобы его пережить без вреда для самочувствия.

Прогноз магнитных бурь с 8 по 11 августа

По прогнозам лабораторий NOAA (США) и Центра прогнозирования космической погоды при NASA, в ближайшие дни стоит ожидать период повышенной геомагнитной активности.

В ночь на 5 августа была зафиксирована мощная M4.4-вспышка на Солнце. Его энергетический выброс (CME) шел прямо в сторону Земли.

По прогнозам SWPC (NOAA), это создает условия для геомагнитного шторма уровня G2 8 августа, а на 9 августа ожидается снижение до G1.

8 августа, пятница - мощный геомагнитный шторм, который начнется с самого утра, он достигнет красного уровня G2.

9 августа, суббота - высокая солнечная активность, ожидается шторм уровня G1.

10 августа, воскресенье - умеренная магнитная буря, снижение активности

11 августа, понедельник - геомагнитная активность снова повысится до уровня G1.

Что такое магнитная буря и почему она влияет на нас

Магнитные бури возникают в результате мощных вспышек на Солнце - звезда выбрасывает в пространство облака заряженных частиц, которые через несколько дней достигают Земли. Когда эти частицы сталкиваются с магнитосферой планеты, она начинает колебаться - именно это и называют геомагнитной бурей.

Больше всего такое влияние испытывают люди с хроническими заболеваниями, повышенной чувствительностью к изменениям погоды или психоэмоциональной нестабильностью.

Симптомы могут быть разные - от головной боли до перепадов давления, тревожности, раздражительности и сердечных симптомов.

Как понять, что буря влияет именно на вас

Возможные типичные симптомы:

  • сильные или давящие головные боли, особенно в висках и затылке
  • мигрень
  • "скачки" артериального давления
  • головокружение
  • раздражительность
  • ухудшение концентрации
  • бессонница ночью, сонливость днем
  • ощущение тревоги без причины
  • учащенное сердцебиение
  • слабость
  • одышка
  • усталость
  • перепады эмоций и настроения
  • раздражение
  • апатия
  • ломота в теле
  • тошнота

Особенно осторожными стоит быть пожилым людям, беременным, детям и тем, кто склонен к тревожным или паническим состояниям.

Что советуют врачи и астрономы в такие дни

Ни одна буря не страшна, если быть к ней подготовленным. Вот как уменьшить риски:

Пейте больше чистой воды. Обезвоживание усиливает головную боль.

Придерживайтесь режима дня. Вовремя ложитесь спать и не пропускайте приемы пищи.

Правильно питайтесь правильно. Добавьте больше овощей, фруктов, пищу, богатую минералами и витаминами.

Ограничьте кофе, алкоголь и никотин - они усиливают нагрузку на сердце.

Избегайте стрессов и конфликтов. В такие дни стоит держаться подальше от новостей, скандалов и "перегорания".

Не планируйте важных дел. Лучше перенести встречи, поездки или решения на более стабильные дни.

Гуляйте на воздухе, особенно утром. Солнце и свежий воздух помогут снизить негативное влияние.

Следите за самочувствием. Держите под руками необходимые лекарства и обращайтесь к врачу, если состояние здоровья ухудшается.

Влияют ли бури на технику и электронику

В дни сильных бурь могут фиксироваться кратковременные перебои в работе спутников, GPS или мобильной связи.

В повседневной жизни мы этого почти не замечаем, но авиация, армия и энергетики получают специальные предупреждения. В обычных условиях августовские бури не представляют угрозы для электроники в быту.

При подготовке материала были использованы источники:
SpaceWeatherLive.com (NOAA SWPC), Space Weather Prediction Center (NOAA)

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

