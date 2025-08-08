Надвигается мощный магнитный шторм: какие дни будут опасными и как защитить здоровье
Ближайшие дни, с 8 по 11 августа 2025 года, могут стать непростыми для многих людей - ученые прогнозируют активные геомагнитные возмущения. Хотя бури не будут иметь экстремального характера, некоторые дни все же стоит провести с осторожностью.
РБК-Украина рассказывает, когда ожидается самое высокое магнитное влияние, как оно может проявиться и что делать, чтобы его пережить без вреда для самочувствия.
Прогноз магнитных бурь с 8 по 11 августа
По прогнозам лабораторий NOAA (США) и Центра прогнозирования космической погоды при NASA, в ближайшие дни стоит ожидать период повышенной геомагнитной активности.
В ночь на 5 августа была зафиксирована мощная M4.4-вспышка на Солнце. Его энергетический выброс (CME) шел прямо в сторону Земли.
По прогнозам SWPC (NOAA), это создает условия для геомагнитного шторма уровня G2 8 августа, а на 9 августа ожидается снижение до G1.
8 августа, пятница - мощный геомагнитный шторм, который начнется с самого утра, он достигнет красного уровня G2.
9 августа, суббота - высокая солнечная активность, ожидается шторм уровня G1.
10 августа, воскресенье - умеренная магнитная буря, снижение активности
11 августа, понедельник - геомагнитная активность снова повысится до уровня G1.
Что такое магнитная буря и почему она влияет на нас
Магнитные бури возникают в результате мощных вспышек на Солнце - звезда выбрасывает в пространство облака заряженных частиц, которые через несколько дней достигают Земли. Когда эти частицы сталкиваются с магнитосферой планеты, она начинает колебаться - именно это и называют геомагнитной бурей.
Больше всего такое влияние испытывают люди с хроническими заболеваниями, повышенной чувствительностью к изменениям погоды или психоэмоциональной нестабильностью.
Симптомы могут быть разные - от головной боли до перепадов давления, тревожности, раздражительности и сердечных симптомов.
Как понять, что буря влияет именно на вас
Возможные типичные симптомы:
- сильные или давящие головные боли, особенно в висках и затылке
- мигрень
- "скачки" артериального давления
- головокружение
- раздражительность
- ухудшение концентрации
- бессонница ночью, сонливость днем
- ощущение тревоги без причины
- учащенное сердцебиение
- слабость
- одышка
- усталость
- перепады эмоций и настроения
- раздражение
- апатия
- ломота в теле
- тошнота
Особенно осторожными стоит быть пожилым людям, беременным, детям и тем, кто склонен к тревожным или паническим состояниям.
Что советуют врачи и астрономы в такие дни
Ни одна буря не страшна, если быть к ней подготовленным. Вот как уменьшить риски:
Пейте больше чистой воды. Обезвоживание усиливает головную боль.
Придерживайтесь режима дня. Вовремя ложитесь спать и не пропускайте приемы пищи.
Правильно питайтесь правильно. Добавьте больше овощей, фруктов, пищу, богатую минералами и витаминами.
Ограничьте кофе, алкоголь и никотин - они усиливают нагрузку на сердце.
Избегайте стрессов и конфликтов. В такие дни стоит держаться подальше от новостей, скандалов и "перегорания".
Не планируйте важных дел. Лучше перенести встречи, поездки или решения на более стабильные дни.
Гуляйте на воздухе, особенно утром. Солнце и свежий воздух помогут снизить негативное влияние.
Следите за самочувствием. Держите под руками необходимые лекарства и обращайтесь к врачу, если состояние здоровья ухудшается.
Влияют ли бури на технику и электронику
В дни сильных бурь могут фиксироваться кратковременные перебои в работе спутников, GPS или мобильной связи.
В повседневной жизни мы этого почти не замечаем, но авиация, армия и энергетики получают специальные предупреждения. В обычных условиях августовские бури не представляют угрозы для электроники в быту.
При подготовке материала были использованы источники:
SpaceWeatherLive.com (NOAA SWPC), Space Weather Prediction Center (NOAA)
Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.