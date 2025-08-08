Насувається потужний магнітний шторм: які дні будуть небезпечними та як захистити здоров'я

Найближчі дні, з 8 по 11 серпня 2025 року, можуть стати непростими для багатьох людей - вчені прогнозують активні геомагнітні збурення. Хоча бурі не матимуть екстремального характеру, деякі дні все ж варто провести з обережністю.

РБК-Україна розповідає, коли очікується найвищий магнітний вплив, як він може проявитись і що робити, аби його пережити без шкоди для самопочуття.

Прогноз магнітних бур з 8 по 11 серпня

За прогнозами лабораторій NOAA (США) та Центру прогнозування космічної погоди при NASA, найближчими днями варто очікувати період підвищеної геомагнітної активності.

У ніч на 5 серпня був зафіксований потужний M4.4-спалах на Сонці. Його енергетичний викид (CME) йшов прямо в сторону Землі.

За прогнозами SWPC (NOAA), це створює умови для геомагнітного шторму рівня G2 8 серпня, а на 9 серпня очікується зниження до G1.

8 серпня, п'ятниця - потужний геомагнітний шторм, який почнеться с самого ранку, він досягне червоного рівня G2.

9 серпня, субота - висока сонячна активність, очікується шторм рівня G1.

10 серпня, неділя - помірна магнітна буря, зниження активності

11 серпня, понеділок - геомагнітна активність знову підвищиться до рівня G1.

Що таке магнітна буря і чому вона впливає на нас

Магнітні бурі виникають у результаті потужних спалахів на Сонці - зірка викидає у простір хмари заряджених частинок, які через кілька днів досягають Землі. Коли ці частинки стикаються з магнітосферою планети, вона починає коливатись - саме це й називають геомагнітною бурею.

Найбільше такий вплив відчувають люди з хронічними захворюваннями, підвищеною чутливістю до змін погоди або психоемоційною нестабільністю.

Симптоми можуть бути різні - від головного болю до перепадів тиску, тривожності, дратівливості й серцевих симптомів.

Як зрозуміти, що буря впливає саме на вас

Можливі типові симптоми:

сильні або давлячі головні болі, особливо у скронях і потилиці

мігрень

"скачки" артеріального тиску

запаморочення

дратівливість

погіршення концентрації

безсоння вночі, сонливість вдень

відчуття тривоги без причини

прискорене серцебиття

слабкість

задишка

втома

перепади емоцій та настрою

роздратування

апатія

ломота у тілі

нудота

Особливо обережними варто бути людям похилого віку, вагітним, дітям та тим, хто схильний до тривожних або панічних станів.

Що радять лікарі та астрономи у такі дні

Жодна буря не страшна, якщо бути до неї підготовленим. Ось як зменшити ризики:

Пийте більше чистої води. Зневоднення підсилює головний біль.

Дотримуйтеся режиму дня. Вчасно лягайте спати та не пропускайте прийоми їжі.

Правильно харчуйтеся. Додайте більше овочів, фруктів, їжу, багату на мінерали та вітаміни.

Обмежте каву, алкоголь і нікотин - вони підсилюють навантаження на серце.

Уникайте стресів та конфліктів. У такі дні варто триматись подалі від новин, скандалів і "перегорання".

Не плануйте важливих справ. Краще перенести зустрічі, поїздки чи рішення на більш стабільні дні.

Гуляйте на повітрі, особливо зранку. Сонце і свіже повітря допоможуть знизити негативний вплив.

Слідкуйте за самопочуттям. Тримайте під руками необхідні ліки та звертайтеся до лікаря, якщо стан здоров'я погіршується.

Чи впливають бурі на техніку та електроніку

У дні сильних бур можуть фіксуватись короткочасні перебої в роботі супутників, GPS або мобільного зв’язку.

У повсякденному житті ми цього майже не помічаємо, але авіація, армія та енергетики отримують спеціальні попередження. У звичайних умовах серпневі бурі не становлять загрози для електроніки у побуті.