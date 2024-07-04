Надвигается гроза. Жителей Киева и области предупредили о непогоде

Погода в Украине

Сегодня, 4 июля, в Украине погода достаточно разноплановая. В части регионов жара достигла +37 градусов, холоднее всего - в западных областях. В некоторых регионах возможны дожди.

Завтра, 5 июля, в восточных областях будет самое жаркое. Однако прогнозируются кратковременные грозовые дожди.

В Киеве предполагается комфортная температура воздуха +25, +26 градусов. Есть небольшая вероятность кратковременного грозового дождя.

К тому же, ранее синоптики предупредили о ряде опасных природных явлений, которые могут наблюдаться в некоторых регионах страны в ближайшие несколько дней. Детальнее - в материале РБК-Украина.

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