От пожаров до потопов. Где в Украине прогнозируют опасные природные явления

Украинский гидрометеорологический центр предупредил граждан о ряде опасных природных явлений, которые могут наблюдаться в некоторых регионах страны в ближайшие несколько дней.

РБК-Украина рассказывает, к чему готовиться украинцам и в каких регионах.

Пожарная опасность

На фоне повышенных температур во многих регионах Украины, эксперты прогнозируют чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Метеоролог и синоптик Наталья Диденко в комментарии РБК-Украина объяснила, что нынешние высокие температуры - африканского происхождения.

Кроме того, их "усиливает" антициклон (область высокого атмосферного давления), который препятствует проникновению атмосферных фронтов с запада и севера (они могли бы принести более прохладный или влажный воздух).

Согласно информации Укргидрометцентра, в течение 3-5 июля чрезвычайный уровень пожарной опасности будет наблюдаться на всей территории Украины, кроме:

западных областей

Житомирской области

Винницкой области

Пожарная опасность по состоянию на 3 июля (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Грозы, град и шквалы

По словам Диденко, во вторник, 2 июля, атмосферный фронт подходит к западным областям Украины, где температура воздуха ощутимо снизится. Возможны кратковременные дожди и грозы.

"Вечером фронт коснется Житомирской и Киевской областей. И уже 3 июля на западе и севере будут погода и температура воздуха значительно более комфортными", - рассказала синоптик.

В Укргидрометцентре подтвердили - в течение 3 июля в некоторых регионах будут наблюдаться опасные метеорологические явления:

в западных, Житомирской и Винницкой областях - грозы (днем в отдельных районах - град и шквалы 15-20 м/с)

в Житомирской, Хмельницкой и Винницкой областях, а ночью также в Закарпатской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях - значительные дожди (I уровень опасности, желтый)

в Черновицкой области на протяжении суток - сильные дожди (II уровень опасности, оранжевый)

Опасные метеорологические явления (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Повышение уровней воды

На протяжении 2-4 июля на фоне ожидаемых значительных осадков на реках суббассейнов Прута и Сирета ожидается:

повышение уровней воды на 0,5-1,5 м

на отдельных участках - до 2,0 м

"В местах прохождения сильных ливней будет происходить формирование значительного склонового и местного стока, стремительное повышение уровней воды на малых водотоках", - рассказали эксперты.

В селе Петраши Вижницкого района Черновицкой области возможно даже затопление участка грунтовой автодороги.

В горных районах - возможно схождение локальных селевых потоков.

В этот же период - в течение 2-4 июля - в результате ожидаемых осадков на левых притоках Днестра (в Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областях) ожидается повышение уровней воды на 0,3-1,3 м.

"Местами возможен выход воды на пойму. В местах прохождения интенсивных дождей возможно формирование значительного местного стока", - добавили синоптики.

В течение 3-4 июля на реках Закарпатской области ожидается повышение уровня воды:

на притоках реки Тиса - на 0,5-1,5 м

на реке Тиса, на участке "Большой Бычков - Вилок", и в нижних течениях Боржавы - на 1,5-2,5 м

В завершение, 3-5 июля повышение уровней воды на фоне ожидаемых дождей возможны:

на реках суббассейнов Среднего Днепра и Припяти в Житомирской области - на 0,1-0,4 м (вероятный выход воды на пойму в бассейне реки Уж)

в верховье Южного Буга в Хмельницкой и Винницкой областях - на 0,1-0,3 м

Опасные гидрологические явления (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Правила поведения во время грозы

Согласно информации Центра общественного здоровья Минздрава Украины, во время грозы следует соблюдать ряд "правил" - чтобы уберечь здоровье: