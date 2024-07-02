От пожаров до потопов. Где в Украине прогнозируют опасные природные явления
Украинский гидрометеорологический центр предупредил граждан о ряде опасных природных явлений, которые могут наблюдаться в некоторых регионах страны в ближайшие несколько дней.
РБК-Украина рассказывает, к чему готовиться украинцам и в каких регионах.
Пожарная опасность
На фоне повышенных температур во многих регионах Украины, эксперты прогнозируют чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Метеоролог и синоптик Наталья Диденко в комментарии РБК-Украина объяснила, что нынешние высокие температуры - африканского происхождения.
Кроме того, их "усиливает" антициклон (область высокого атмосферного давления), который препятствует проникновению атмосферных фронтов с запада и севера (они могли бы принести более прохладный или влажный воздух).
Согласно информации Укргидрометцентра, в течение 3-5 июля чрезвычайный уровень пожарной опасности будет наблюдаться на всей территории Украины, кроме:
- западных областей
- Житомирской области
- Винницкой области
Пожарная опасность по состоянию на 3 июля (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Грозы, град и шквалы
По словам Диденко, во вторник, 2 июля, атмосферный фронт подходит к западным областям Украины, где температура воздуха ощутимо снизится. Возможны кратковременные дожди и грозы.
"Вечером фронт коснется Житомирской и Киевской областей. И уже 3 июля на западе и севере будут погода и температура воздуха значительно более комфортными", - рассказала синоптик.
В Укргидрометцентре подтвердили - в течение 3 июля в некоторых регионах будут наблюдаться опасные метеорологические явления:
- в западных, Житомирской и Винницкой областях - грозы (днем в отдельных районах - град и шквалы 15-20 м/с)
- в Житомирской, Хмельницкой и Винницкой областях, а ночью также в Закарпатской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях - значительные дожди (I уровень опасности, желтый)
- в Черновицкой области на протяжении суток - сильные дожди (II уровень опасности, оранжевый)
Опасные метеорологические явления (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Повышение уровней воды
На протяжении 2-4 июля на фоне ожидаемых значительных осадков на реках суббассейнов Прута и Сирета ожидается:
- повышение уровней воды на 0,5-1,5 м
- на отдельных участках - до 2,0 м
"В местах прохождения сильных ливней будет происходить формирование значительного склонового и местного стока, стремительное повышение уровней воды на малых водотоках", - рассказали эксперты.
В селе Петраши Вижницкого района Черновицкой области возможно даже затопление участка грунтовой автодороги.
В горных районах - возможно схождение локальных селевых потоков.
В этот же период - в течение 2-4 июля - в результате ожидаемых осадков на левых притоках Днестра (в Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областях) ожидается повышение уровней воды на 0,3-1,3 м.
"Местами возможен выход воды на пойму. В местах прохождения интенсивных дождей возможно формирование значительного местного стока", - добавили синоптики.
В течение 3-4 июля на реках Закарпатской области ожидается повышение уровня воды:
- на притоках реки Тиса - на 0,5-1,5 м
- на реке Тиса, на участке "Большой Бычков - Вилок", и в нижних течениях Боржавы - на 1,5-2,5 м
В завершение, 3-5 июля повышение уровней воды на фоне ожидаемых дождей возможны:
- на реках суббассейнов Среднего Днепра и Припяти в Житомирской области - на 0,1-0,4 м (вероятный выход воды на пойму в бассейне реки Уж)
- в верховье Южного Буга в Хмельницкой и Винницкой областях - на 0,1-0,3 м
Опасные гидрологические явления (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Правила поведения во время грозы
Согласно информации Центра общественного здоровья Минздрава Украины, во время грозы следует соблюдать ряд "правил" - чтобы уберечь здоровье:
- закрывать дома все окна и двери (чтобы в помещении не было сквозняка, притягивающего шаровую молнию)
- не парковать автомобиль, в котором находятся люди, под деревьями или высокими конструкциями (если есть возможность, желательно также опустить/снять антенну)
- не прятаться от грозы и ливня под деревом (больше всего разряд электричества проводят дуб, тополь, сосна и ель, меньше всего - ива, клен и кусты)
- избегать металлических заборов, стен, возле которых растут деревья, уличных фонарей, металлических башен, опор электропередач
- не пользоваться электрическими приборами (лучше всего - отключить их из сети)
- не купаться в водоемах
- в лесу - не прятаться от грозы на возвышении и не бегать
- в поле - найти наиболее сухое углубление в земле и присесть в нем (не ложиться, чтобы иметь как можно меньшую площадь прилегания к земле)
Напомним, ранее мы рассказывали, что в июне чрезвычайная жара "накрыла" почти 5 млрд человек, а также какие регионы пострадали больше всего.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: страница "Український гідрометеорологічний центр" в Facebook, Центр общественного здоровья Минздрава Украины.
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