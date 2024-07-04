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Насувається гроза. Жителів Києва та області попередили про негоду

Фото: на Київ та область насувається гроза (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Погода у Києві та області сьогодні ввечері, 4 липня, погіршиться. Синоптики попереджають про грози до кінця доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Київській області та місту Києву. У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 4 липня гроза", - йдеться в повідомленні.

Через погіршення погодних умов у столиці та Київській області синоптики оголосили І рівень небезпеки (жовтий).

Погода в Україні

Сьогодні, 4 липня, в Україні погода досить різнопланова. У частині регіонів спека сягнула +37 градусів, найхолодніше - у західних областях. У деяких регіонах можливі дощі.

Завтра, 5 липня, у східних областях буде найспекотніше. Проте прогнозуються короткочасні грозові дощі.

У Києві передбачається комфортна температура повітря, +25, +26 градусів. Є невелика ймовірність короткочасного грозового дощу.

До того ж раніше синоптики попередили про низку небезпечних природних явищ, які можуть спостерігатися у деяких регіонах країни впродовж найближчих кількох днів. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

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