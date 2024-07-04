Насувається гроза. Жителів Києва та області попередили про негоду

Погода в Україні

Сьогодні, 4 липня, в Україні погода досить різнопланова. У частині регіонів спека сягнула +37 градусів, найхолодніше - у західних областях. У деяких регіонах можливі дощі.

Завтра, 5 липня, у східних областях буде найспекотніше. Проте прогнозуються короткочасні грозові дощі.

У Києві передбачається комфортна температура повітря, +25, +26 градусів. Є невелика ймовірність короткочасного грозового дощу.

До того ж раніше синоптики попередили про низку небезпечних природних явищ, які можуть спостерігатися у деяких регіонах країни впродовж найближчих кількох днів. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

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