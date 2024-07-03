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Погода в Украине завтра: синоптик назвала самые жаркие регионы

Украина, Среда 03 июля 2024 12:39
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Погода в Украине завтра: синоптик назвала самые жаркие регионы Фото: какой будет погода в Украине 4 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 4 июля, в Украине погода будет достаточно разноплановой. В части регионов жара достигнет +37 градусов, прохладнее всего будет в западных областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"В ближайшее время сильная жара будет оставаться на востоке, на юге и в центральных областях Украины. Температура воздуха будет достигать +32...+37 градусов", - рассказала она.

Прохладнее всего будет на западе Украины.

"Там будет +22...+26 градусов. А северная часть Украины завтра поделится: в Житомирской области будет до +27 градусов, в Киевской области завтра будет еще выше, до +30, в Черниговской области также, и в Сумской останется сильная жара", - добавила Диденко.

Что касается осадков, то кратковременные дожди и грозы завтра возможны на западе и во второй половине дня они могут локально пройти на севере и в центральных областях.

В Киеве завтра жарко, около +30 градусов, во второй половине дня возможен кратковременный дождь с грозой.

Погода в Украине

В последние дни Украину "накрыла" жара. Температура воздуха в Украине стремительно возросла до +30 градусов и кое-где существенно выше нормы.

Добавим, что синоптики предупредили о ряде опасных природных явлений, которые могут наблюдаться в некоторых регионах страны в ближайшие несколько дней. Детальнее – в материале.

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