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На востоке будет жарче всего. Синоптик дала прогноз погоды на завтра

Четверг 04 июля 2024 13:34
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На востоке будет жарче всего. Синоптик дала прогноз погоды на завтра Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 5 июля, в восточных областях будет жарче всего. Однако прогнозируются кратковременные грозовые дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение синоптика Натальи Диденко в Telegram.

По ее прогнозу, завтра в западных областях потеплеет +23 +27 градусов. Местами пройдут кратковременные грозовые дожди.

На севере Украины завтра днем ожидается +24 +29 градусов. При этом есть вероятность локальных дождей.

В центральных областях будет без существенных осадков. Днем ожидается +25 +30, а в Днепропетровской области до +33 +35 градусов.

На юге Украины воздух прогреется до +29 +33 градусов, а в Запорожской области до +35 градусов.

Восточная часть будет самой жаркой. Максимально днем +33 +37 градусов. Однако завтра вечером могут пройти дожди с грозами.

Погода в Киеве

В Киеве 5 июля предполагается комфортная температура воздуха, +25, +26 градусов. Есть небольшая вероятность кратковременного грозового дождя.

Погода в Украине 4 июля

Согласно прогнозам синоптиков, 4 июля на большей части территории Украины будет царить жаркая погода. Температура воздуха в некоторых регионах составит +38 градусов.

Однако, жару немного смягчат кратковременные дожди и грозы, которые ожидаются в западных, Житомирской, Винницкой областях, а днем также в Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях.

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