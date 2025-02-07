Ермак обсудил с Келлогом его визит в Украину

Глава Офиса президента Андрей Ермак провел разговор со спецпредставителем США по вопросам Украины и России Китом Келлогом. Обсуждали визит Келлога в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Ермака.

"Обсудили его предстоящий визит в Украину, который является для нас очень важным. Справедливый и устойчивый мир - приоритет для Украины", - написал Ермак.

Он рассказал, что они с Келлогом также говорили о ситуации на фронте и о безопасности гражданского населения Украины.

А также о предстоящих встречах на Мюнхенской конференции по безопасности.

Визит Келлога в Киев

Недавно РБК-Украина стало известно, что спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог планирует приехать в Украину 20 февраля. Перед тем он посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля.

Сам же Келлог заявлял, что планирует обсудить с союзниками на конференции вопрос завершения войны в Украине. Ряд СМИ начали сообщать, что Келлог, вероятно, во время визита на конференцию, может представить план администрации Трампа по завершению войны в Украине. Однако в интервью Newmax Келлог опроверг эту информацию.

Также посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что украинская сторона провела встречу с Келлогом. Стороны провели "основательную дискуссию".