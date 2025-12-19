Со следующего года программа "єОселя" заработает по-новому: что изменится

НБУ сообщил о намерении изменить подход к реализации государственной ипотечной программы "єОселя". Обновленный механизм планируют ввести в начале 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет НБУ.

Сейчас программа работает по модели, при которой государство через Украинскую финансовую жилищную компанию ("Укрфинжилье") предоставляет банкам средства для выдачи ипотечных кредитов под 3% для льготных категорий граждан и под 7% - для других заемщиков.

Банки за это получают фиксированное вознаграждение, а "Укрфинжитло" обязуется не позднее чем через три года выкупить сформированные ипотечные портфели.

Действующий подход планируют сохранить для отдельных льготных групп населения и в случае приобретения единственного жилья, возраст которого не превышает трех лет. Для остальных заемщиков банки будут выдавать ипотечные кредиты за свой счет, а "Укрфинжилье" будет платить им повышенную комиссию и через три года выкупать такие ипотеки.

Отдельно предусмотрен запуск компенсационной модели для внутренне перемещенных лиц, ветеранов, а также для покупки единственного жилья старше трех лет.

В этом случае заемщики будут платить 7% или 10% в первые годы кредитования, тогда как банки будут получать компенсацию от "Укрфинжитла", но сами кредиты будут оставаться на их балансе.

Независимо от выбранной модели государственной поддержки, будут уменьшены предельные параметры площади жилья: для двух человек - до 52,5 кв. м для квартир и до 62,5 кв. м для домов, с дополнительными 21 кв. м на каждого следующего члена семьи.

В НБУ отмечают, что обновленный формат программы позволит поддержать большее количество ипотечных кредитов без привлечения дополнительных бюджетных ресурсов и создаст стимулы для развития кредитования по рыночным правилам.

Переход к новой модели запланирован на начало 2026 года, а сейчас продолжаются переговоры с международными донорами по ее финансированию. Текущая рыночная ставка по ипотеке составляет около 18%.

При таких условиях для обслуживания кредита на покупку квартиры площадью 60 кв. м приемлемый уровень долговой нагрузки возможен только при условии ежемесячного чистого дохода домохозяйства не менее 80 тысяч гривен.