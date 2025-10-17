ua en ru
Пт, 17 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Шуляк объяснила, почему украинцы начали активнее пользоваться программой "еОселя"

Украина, Пятница 17 октября 2025 15:21
UA EN RU
Шуляк объяснила, почему украинцы начали активнее пользоваться программой "еОселя" Фото: Елена Шуляк (sluga-narodu.com)
Автор: Сергей Новиков

Развитие программы ипотечного кредитования "еОселя" обусловлено не ростом платежеспособности украинцев, которые во время войны покупают жилье таким образом, а благодаря постоянным изменениям в условиях программы, в результате которых она становится более подъемной для граждан.

Об этом в интервью порталу "Минфин" сообщила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк, пишет РБК-Украина.

По ее словам, последнее изменение условий дает возможность для определенной категории граждан делать первый взнос в размере около 120 тыс. грн, а не 600 тыс. грн, как раньше.

По ее словам, из-за того, что программа новая, ее условия постоянно пересматривают, учитывая потребности как потенциальных участников, так и рынка первичной недвижимости в целом. В результате количество граждан, которые могут с ее помощью получить жилье, растет. Например, за первый год работы - по состоянию на конец 2023 года (программу запустили в конце 2022 года) - было выдано 5 855 кредитов. По состоянию на сейчас - более 20 тыс. кредитов.

"Однако это не потому, что у украинцев появилось больше финансовых возможностей, а потому, что условия программы меняют. Впрочем, для большинства категорий населения они все еще неподъемные (в отличие от представителей силовых ведомств, военных, на которых приходится более 50% выданных кредитов). При этом на ветеранов приходится всего 2%, а на ВПЛ - 4% кредитов", - отметила Шуляк.

В то же время она сообщила, что в отношении ВПЛ положительная динамика все же есть - на конец 2024 года воспользоваться "єОселя" смогли только 340 переселенцев. По состоянию на сейчас - более 1000, то есть втрое больше. Это стало следствием, в частности, из-за снижения возраста жилья, которое переселенцы могут приобрести через программу "єОселя", когда позволили покупать жилье не только в новостройках - в возрасте до 3 лет, но и на вторичном рынке - в возрасте до 10 лет.

"Для переселенцев это более реальная история, поскольку многие из них выбрали новым домом не Киев с его высокими ценами на недвижимость, а другие города и городки, где новостроек не так уж и много", - пояснила Елена Шуляк.

Кроме этого, добавила она, 10 сентября Кабмин утвердил Постановление, по которому государство будет покрывать для переселенцев 70% первого взноса на жилье. Но есть одно условие: жилье должно быть не дороже 2 млн грн. В этом случае первый взнос за жилье составит для семьи около 120 тыс. грн.

Государство берет на себя уплату 70%-й ставки в первый год участия в программе. Но также есть условие - не более 150 тыс. грн общего размера годового платежа. Также государство берет на себя обязательства по уплате 40 тыс. грн разовой комиссии банка на предоставление кредита, сборов и страховых платежей по займу.

Помощь будет предоставляться гражданам, зарегистрированным на прифронтовых территориях, которые еще не имеют собственного жилья, пояснила Шуляк. Исключение - жилье на временно оккупированных территориях или в зонах активных боевых действий. Государственная помощь при этом не будет предоставляться, если гражданин продавал жилье в течение 3 лет до даты подачи заявления.

Далее банк, с которым Укрфинжилье (оператор программы "єОселя") будет заключать генеральное соглашение, еженедельно будет формировать и передавать в Пенсионный фонд сведения о лицах, подавших заявки на участие в программе. Пенсионный фонд будет их проверять. Если они подпадают под условия программы, ПФУ передает эти данные банку. Далее ПФУ и банк заключают договор о предоставлении гражданину такой помощи.

"То есть программа, как видим, движется, однако, конечно, не так быстро, как хотелось бы. Однако "єОселю" постоянно докапитализируют ОВГЗ и готовят к усилению международными ресурсами. Тем не менее, считаю, что государственных ипотечных программ должно быть несколько. Кстати, этот пункт предусмотрен в законопроекте № 12377", - резюмировала парламентарий.

Ранее Елена Шуляк рассказала, как государство решает проблему того, что кредиты по "єОселя" выросли втрое, но ВПО ими почти не пользуются.

Напомним, в сентябре Шуляк рассказывала, что для ВПЛ, которые решат покупать жилье по программе "єОселя", первый взнос вскоре может уменьшиться до 120 тыс. гривен, а 70% суммы за проценты по кредиту в первый год может платить государство.

Читайте РБК-Украина в Google News
Елена Шуляк
Новости
Тактика выжженной земли: как Россия бьет по энергосистеме и будет ли свет зимой
Тактика выжженной земли: как Россия бьет по энергосистеме и будет ли свет зимой
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит