"єОселя" для ВПЛ: первый взнос могут снизить, а 70% по кредиту в первый год будет покрывать государство

Для ВПЛ, которые решат покупать жилье по программе "єОселя", первый взнос в скором времени может уменьшиться до 120 тыс. гривен, а 70% суммы за проценты по кредиту в первый год может платить государство. Это станет возможным, когда на практике начнут реализовывать правительственное постановление №988.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий Главы Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга Народа" Елены Шуляк изданию УНН.

По ее словам, в августе правительство приняло постановление "Некоторые вопросы оказания государственной помощи по кредиту, обеспеченному предметом ипотеки, предоставленным внутренне перемещенным лицам и лицам, проживающим на территориях, на которых ведутся (велись) боевые действия, или переместившихся на эти территории с территорий, временно оккупированных Российской Федерацией" (№988).

Согласно ему, в рамках комплексной программы поддержки прифронтовых регионов, заработает обновленный механизм программы "єОселя". Речь идет о компенсациях от государства для ВПЛ и жителей прифронтовых регионов.

Льготные условия "єОселі" для ВПЛ

Планируется, что государство будет платить 70% первого взноса. Но есть одно условие - жилье должно быть не дороже 2 млн гривен.

Кроме того, государство берет на себя уплату 70% процентной ставки в первый год участия в программе. Но также есть условие - не более 150 тыс. гривен общего размера годового платежа.

Также государство берет на себя обязательство по уплате 40 тыс. гривен как разовой комиссии банка на предоставление кредита, сборов и страховых платежей по кредиту.

"А теперь простые подсчеты: первый взнос в размере 20% для жилья, которое стоит 2 млн гривен, составляет 400 тыс. гривен. Но если государство оплатит 70% из них, для ВПЛ первый взнос составит 120 тыс. гривен. То есть, участие в программе "єОселя" станет намного доступнее. Следовательно, количество ВПЛ, которые смогут приобрести с ее помощью жилье, может возрасти", - пояснила Шуляк.

Она отметила, что ранее возможность участия переселенцев в программе была значительно ограничена из-за неподъемных с финансовой точки зрения условий участия - уплата 20% стоимости жилья в качестве первого взноса и 7% кредитной ставки. Но теперь эти условия могут стать для них посильнее.

Нардеп также подчеркнула, что изменения в программе "єОселя" влияют положительно на участие в ней переселенцев. Так, по состоянию на конец 2024 года, воспользоваться "єОселей" смогли лишь 340 переселенцев. По состоянию на сегодняшний день - более 800. Это стало следствием, в том числе снижения возраста жилья, которое переселенцы могут приобрести с помощью "єОселя".

"Это была наша рекомендация правительству, которую мы сформулировали по итогам проведенных нами масштабных публичных консультаций, которые показали, что ограничение возраста жилья, которое переселенцы могут купить по "єОселе", крайне негативно влияет на их возможности это сделать", - пояснила Елена Шуляк.

Условия участия в программе

Согласно постановлению №988, помощь будет предоставляться тем ВПЛ, которые еще не имеют собственного жилья, то есть не имеют права собственности на жилые объекты недвижимого имущества, зарегистрированные в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.

Исключение - жилье, расположенное на территориях активных боевых действий, или на временно оккупированных.

Кроме того, государственная помощь не предоставляется, если гражданин продавал жилье в течение 3 лет до даты подачи заявления на нее.

Для того чтобы подать заявление, нужно будет:

Чтобы гражданин был официально зарегистрирован как ВПЛ - стоял на учете внутренне перемещенных лиц или при условии регистрации места жительства на прифронтовых территориях;

Подтвердить отсутствие в собственности жилой недвижимости, кроме случаев, если жилье в собственности есть, но оно расположено на ВОТ или находится на прифронтовых территориях;

Подтвердить, что за последние 3 года лицо не продавало жилье на подконтрольной Украине территории.

Как отметила нардеп, сейчас можно увидеть, что каждое упрощение условий программы постепенно ведет к увеличению количества участвующих в ней граждан. Условия участия в программе постоянно пересматриваются. В частности, в конце 2024 года молодым людям до 26 лет разрешили покупать жилье по программе при уплате первого взноса в 10% стоимости жилья.

"В целом, как мы видим, в первый год работы - по состоянию на конец 2023 года (программа запущена в конце 2022 года) было выдано 5855 кредитов. По состоянию на сегодня - почти 20 тыс. кредитов", - резюмировала Елена Шуляк.