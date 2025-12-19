З наступного року програма "єОселя" запрацює по-новому: що зміниться

НБУ повідомив про намір змінити підхід до реалізації державної іпотечної програми "єОселя". Оновлений механізм планують запровадити на початку 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт НБУ.

Наразі програма працює за моделлю, за якої держава через Українську фінансову житлову компанію ("Укрфінжитло") надає банкам кошти для видачі іпотечних кредитів під 3% для пільгових категорій громадян і під 7% - для інших позичальників.

Банки за це отримують фіксовану винагороду, а "Укрфінжитло" зобов’язується не пізніше ніж через три роки викупити сформовані іпотечні портфелі.

Чинний підхід планують зберегти для окремих пільгових груп населення та у випадку придбання єдиного житла, вік якого не перевищує трьох років. Для решти позичальників банки видаватимуть іпотечні кредити власним коштом, а "Укрфінжитло" сплачуватиме їм підвищену комісію та через три роки викуплятиме такі іпотеки.

Окремо передбачено запуск компенсаційної моделі для внутрішньо переміщених осіб, ветеранів, а також для купівлі єдиного житла старше трьох років.

У цьому випадку позичальники сплачуватимуть 7% або 10% у перші роки кредитування, тоді як банки отримуватимуть компенсацію від "Укрфінжитла", але самі кредити залишатимуться на їхньому балансі.

Незалежно від обраної моделі державної підтримки, будуть зменшені граничні параметри площі житла: для двох осіб – до 52,5 кв. м для квартир і до 62,5 кв. м для будинків, з додатковими 21 кв. м на кожного наступного члена сім’ї.

У НБУ наголошують, що оновлений формат програми дозволить підтримати більшу кількість іпотечних кредитів без залучення додаткових бюджетних ресурсів та створить стимули для розвитку кредитування за ринковими правилами.

Перехід до нової моделі заплановано на початок 2026 року, а наразі тривають переговори з міжнародними донорами щодо її фінансування. Поточна ринкова ставка за іпотекою становить близько 18%.

За таких умов для обслуговування кредиту на купівлю квартири площею 60 кв. м прийнятний рівень боргового навантаження можливий лише за умови щомісячного чистого доходу домогосподарства не менше 80 тисяч гривень.