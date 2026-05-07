Преемник будет еще хуже: почему смерть Путина не изменит РФ, - Newsweek

Экономическая деградация, злость на потери в войне с Украиной и мафиозные политические кланы превратят "путинскую стабильность" в хаос. Смерть диктатора не принесет выгоды Украине, а создаст лишние риски.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитику Newsweek .

Самая большая опасность для Путина кроется внутри созданной им мафиозной системы. Амбициозные соперники ищут подходящий момент для удара. Экономика России деградирует, а война в Украине зашла в тупик: это создает идеальные условия для заговора.

Разведка США зафиксировала острое напряжение между спецслужбами. ФСБ, Росгвардия и Федеральная служба охраны спорят за право контролировать безопасность топ-чиновников.

Отдельное внимание привлекает сеть Сергея Шойгу. В марте 2026 года арестовали его бывшего заместителя Руслана Цаликова. Это свидетельствует о подготовке почвы для устранения потенциальных мятежников. Шойгу потерял должность министра обороны, когда успехи армии РФ на фронте начали исчезать.

Кандидаты на престол: список претендентов

После смерти (или выхода на пенсию) Путина начнется ожесточенная борьба. Кто-то рассчитывает на естественный ход событий, но другие ждут успешного заговора.

Вот главные фигуры, которые могут возглавить РФ:

Алексей Дюмин - бывший охранник Путина и помощник президента.

Сергей Кириенко - куратор внутренней политики и мастер кремлевской пропаганды.

Дмитрий Патрушев - вице-премьер и сын Николая Патрушева. Он представляет молодое поколение "силовиков".

Старшие соратники, такие как Александр Бортников, могут не претендовать на власть лично. Они станут "серыми кардиналами". Такие фигуры имеют право вето на любого кандидата.

Любой из перечисленных лиц вряд ли готов быстро закончить войну, или покаяться перед Украиной вернув все захваченные территории.

Борьба кланов в ядерном государстве

Согласно конституции, в случае смерти Путина обязанности президента сначала будет исполнять премьер-министр Михаил Мишустин. Но он лишь временная фигура. Настоящая власть окажется в руках элитных группировок, ведь Россия не является демократией - это военная автократия, пишет Newsweek.

Успех каждого клана зависит от близости к силовым структурам. Путин строил эту систему 25 лет и внезапный вакуум власти вызовет цепную реакцию. Мир увидит столкновение военных командиров, разведчиков и олигархов.

Путинизм без Путина: почему война не прекратится

Большинство потенциальных преемников разделяют взгляды диктатора. Они верят в имперскую экспансию. Их стратегия - антизападный антагонизм, поэтому новый лидер может оказаться еще более агрессивным.

Сейчас Россия несет колоссальные человеческие, социальные и экономические потери. Гарвардская школа Кеннеди оценивает количество погибших и раненых в 1 миллион человек по состоянию на февраль 2026 года. А это еще несколько миллионов человек, которые остались без сына или брата.

К этому можно добавить повышенные процентные ставки и инфляцию, которые бьют по россиянам. Санкции парализовали рост производства, а внутренние ресурсы идут исключительно на поддержку войны.

В такие моменты, отмечается в материале, авторитарные режимы прибегают к еще большему насилию. Это способ канализировать народный гнев.

Институт изучения войны (ISW) предупреждает об опасности со стороны ветеранов. Кремль боится сотен тысяч озлобленных мужчин. Они возвращаются с фронта травмированными и ненужными гражданскому обществу.

В ряды гражданских вливаются и помилованные преступники. Они уже провоцируют рост организованной преступности. Полиция не справляется с давлением, а после войны эта волна накроет Россию полностью.

В статье отмечается, что конец правления одного человека не означает конец системы. Смерть Путина решит одну проблему, но породит десятки новых. Это будет кризис в стране с ядерным оружием и вооруженными фракциями, что может стать катастрофой для всей Европы.