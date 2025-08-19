Следующие две недели "критически важны" для гарантий безопасности Украины, - Макрон

Следующие две недели будут критически важными для определения гарантий безопасности Украины. Европейские и другие партнеры готовы к операциям не на передовой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Франции Эммануэля Макрона, которого цитирует Politico.
"Есть работа, которую нужно выполнить заранее по гарантиям безопасности. Следующие 15 дней абсолютно критически важны для нас, чтобы завершить работу с американцами и придать этим гарантиям безопасности содержание", - заявил он в интервью французским СМИ.
Макрон отметил изменение позиции президента США Дональда Трампа, который "признал необходимость гарантировать безопасность Украины".
Как отметил Макрон, "британцы, французы, немцы, турки и другие готовы проводить операции не на передовой, не провокационно, а операции по обеспечению безопасности в воздухе, на море и на суше".
Президент Франции предостерег от "быстрых побед" и доверия к словам Кремля. Он также подчеркнул, что Россия - это "дестабилизирующая сила" и "хищник, людоед у наших дверей".
"Мы хотим убедиться, что этот мир, а следовательно, и это соглашение, дадут украинцам возможность восстановить свою страну и жить в мире, быть уверенными, что после заключения мирного соглашения они будут иметь достаточную силу сдерживания, чтобы не быть атакованными снова, а европейцы - жить в мире и безопасности", - сказал Макрон.
Как известно, одной из главных тем переговоров в Белом доме 18 августа были гарантии безопасности для Украины. К обсуждениям присоединились президенты Украины, США, Франции, Финляндии, премьеры Великобритании, Италии, канцлер Германии, а также председатель Еврокомиссии и генсек НАТО.
Союзники хотят обеспечить Украине гарантии безопасности по аналогии с 5 статьей НАТО, хотя и за пределами самого Альянса.
Как заявлял Трамп, США присоединятся к гарантиям безопасности для Украины, но основную роль сыграют страны Европы. В то же время он исключил участие американских войск. Зато накануне "коалиция решительных" объявила о готовности отправить силы сдерживания в Украину.
По словам Зеленского, детали гарантий планируют согласовать в течение 10 дней.