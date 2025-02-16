ua en ru
Вс, 16 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мюнхенская конференция Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Рубио: следующие дни и недели покажут, хочет ли Путин мира

США, Воскресенье 16 февраля 2025 20:43
UA EN RU
Рубио: следующие дни и недели покажут, хочет ли Путин мира Фото: государственный секретарь США Марко Рубио (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что российский диктатор Владимир Путин выразил свою заинтересованность в мире. Правдивость этого, по его словами, Путин должен показать в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

Рубио отметил, что на прошлой неделе американский лидер Дональд Трамп провел разговор с Путиным, во время которого российский диктатор выразил заинтересованность в мире. По его словам, Трамп в ответ подчеркнул, что хочет видеть завершение войны на условиях долговременного мира, который будет гарантировать украинский суверенитет и не приведет к новому вторжению через несколько лет.

"Это правильное решение. Теперь, очевидно, за ним должны последовать действия, поэтому следующие несколько недель и дней определят, насколько это серьезно или нет. В конце концов, одним телефонным звонком мир не устанавливается. Один телефонный звонок не решает такую сложную войну, как эта. Но я могу сказать, что Дональд Трамп - единственный лидер в мире, который потенциально может начать этот процесс", - отметил госсекретарь США.

Он также отметил, что впереди еще много работы для урегулирования войны в Украине.

"Но я считаю, что даже самое длинное путешествие начинается с первого шага. Посмотрим, что будет дальше, надеюсь, что-то хорошее", - сказал он.

Напомним, что в ночь на 16 февраля россияне атаковали дронами Николаев. Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что в результате вражеской атаки более ста тысяч человек в городе остались без отопления.

Более того, Зеленский заявил, что так не делают те, кто готовится к переговорам.

РБК-Украина также писало, что вечером 15 февраля Politico сообщило, что команда американского президента Дональда Трампа начнет российско-украинские мирные переговоры в Саудовской Аравии.

Заметим, что Bloomberg также писал, что высокопоставленные чиновники США и России встретятся в Саудовской Аравии на следующей неделе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Война России против Украины
NEWS
Россия запустила по Украине более 140 дронов и баллистику. Как отработала ПВО
Россия запустила по Украине более 140 дронов и баллистику. Как отработала ПВО
DAILY
Хранилища пустеют, импорт под угрозой. Хватит ли Украине газа до конца холодов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Хранилища пустеют, импорт под угрозой. Хватит ли Украине газа до конца холодов