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Рубіо: наступні дні і тижні покажуть, чи хоче Путін миру

США, Неділя 16 лютого 2025 20:43
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Рубіо: наступні дні і тижні покажуть, чи хоче Путін миру Фото: державний секретар США Марко Рубіо (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що російський диктатор Володимир Путін висловив свою зацікавленість у мирі. Правдивість цього, за його словами, Путін має показати найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.

Рубіо зазначив, що минулого тижня американський лідер Дональд Трамп провів розмову з Путіним, під час якої російський диктатор висловив зацікавленість у мирі. За його словами, Трамп у відповідь наголосив, що хоче бачити завершення війни на умовах довготривалого миру, який гарантуватиме український суверенітет і не призведе до нового вторгнення через кілька років.

"Це правильне рішення. Тепер, очевидно, за ним мають послідувати дії, тому наступні кілька тижнів і днів визначать, наскільки це серйозно чи ні. Зрештою, одним телефонним дзвінком мир не встановлюється. Один телефонний дзвінок не вирішує таку складну війну, як ця. Але я можу сказати, що Дональд Трамп - єдиний лідер у світі, який потенційно може розпочати цей процес", - зауважив держсекретар США.

Він також наголосив, що попереду ще багато роботи для врегулювання війни в Україні.

"Але я вважаю, що навіть найдовша подорож починається з першого кроку. Побачимо, що буде далі, сподіваюся, щось хороше", - сказав він.

Нагадаємо, що в ніч на 16 лютого росіяни атакували дронами Миколаїв. Український президент Володимир Зеленський розповів, що в результаті ворожої атаки понад сто тисяч людей у місті залишились без опалення.

Ба більше, Зеленський заявив, що так не роблять ті, хто готується до перемовин.

РБК-Україна також писало, що надвечір 15 лютого Politico повідомило, що команда американського президента Дональда Трампа розпочне російсько-українські мирні переговори в Саудівській Аравії.

Зауважимо, що Bloomberg також писав, що високопоставлені чиновники США та Росії зустрінуться в Саудівській Аравії наступного тижня.

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