Наступ Росії на Київ можливий тільки в двох випадках, - Денисенко

Російські війська можуть відновити наступ на Київ за двох умов. Важливу роль у потенційній атаці РФ відіграє Білорусь.

"Перший (випадок - ред.) - якщо Лукашенко погоджується запустити сюди білоруську армію, поки він "петляє" і такого добра не дав. Другий - якщо Лукашенко не погоджується, то в цьому випадку наступ на Київ можливий тільки після того, як буде повністю знищено українське угруповання на сході України", - підкреслив Денисенко.

Він зазначив, що зараз Білорусь дуже важлива для Кремля, оскільки її можливе вторгнення в Україну відволіче увагу частини наших військових від східного фронту і створить загрозу наступу на Чернігів або Київ.