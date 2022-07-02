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Наступ Росії на Київ можливий тільки в двох випадках, - Денисенко

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Київ, Субота 02 липня 2022 17:46
Наступ Росії на Київ можливий тільки в двох випадках, - Денисенко Фото: Вадим Денисенко, радник голови МВС (facebook.com/vadym.denysenko.ua)
Автор: Іван Носальський

Російські війська можуть відновити наступ на Київ за двох умов. Важливу роль у потенційній атаці РФ відіграє Білорусь.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко в інтерв'ю РБК-Україна.

"Перший (випадок - ред.) - якщо Лукашенко погоджується запустити сюди білоруську армію, поки він "петляє" і такого добра не дав. Другий - якщо Лукашенко не погоджується, то в цьому випадку наступ на Київ можливий тільки після того, як буде повністю знищено українське угруповання на сході України", - підкреслив Денисенко.

Він зазначив, що зараз Білорусь дуже важлива для Кремля, оскільки її можливе вторгнення в Україну відволіче увагу частини наших військових від східного фронту і створить загрозу наступу на Чернігів або Київ.

Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда назвав вторгнення Білорусі в Україну малоймовірним.

Також ми писали, що, за словами мера Житомира Сергія Сухомлина, зараз підвищується ймовірність нападу Білорусі на Україну.

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