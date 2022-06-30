Дуда розповів, чи може Білорусь офіційно вступити у війну проти України

Малоймовірним, що Білорусь офіційно вступить у війну проти України. Однак на сьогоднішній день Білорусь стала російським військовим округом.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rzeczpospolita.