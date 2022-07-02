Наступление России на Киев возможно только в двух случаях, - Денисенко

Российские войска могут возобновить наступление на Киев при двух условиях. Важную роль в потенциальной атаке РФ отыграет Беларусь.

"Первый (случай - ред.) - если Лукашенко соглашается запустить сюда беларускую армию, пока он "петляет" и такого добра не дал. Второй - если Лукашенко не соглашается, то в этом случае наступление на Киев возможно только после того, как будет полностью уничтожена украинская группировка на востоке Украины", - подчеркнул Денисенко.

Он отметил, что сейчас Беларусь очень важна для Кремля, потому как ее возможное вторжение в Украину отвлечет часть наших военных от восточного фронта и создаст угрозу наступления на Чернигов или Киев.