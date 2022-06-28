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Загроза нападу Білорусі збільшується, - мер Житомира

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Житомир, Вівторок 28 червня 2022 19:51
Загроза нападу Білорусі збільшується, - мер Житомира Фото: Сергій Сухомлин, мер Житомира (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Підвищується ймовірність нападу Білорусі на Україну.

Про це заявив мер Житомира Сергій Сухомлин, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

"Йде спроба втягнути у війну білоруську армію безпосередньо з території Білорусі. Тому, якщо кілька тижнів тому я казав, що ймовірність нападу білоруської армії на Україну невисока, то зараз ситуація змінюється дуже сильно. Будемо дивитися, але ми точно будемо готові до цього", - сказав він.

Окрім того, раніше Сухомлин закликав містян 27 червня бути уважними і не ігнорувати сигнали тривоги.

Він повідомив, що напередодні отримав інформацію з офіційних джерел, що окупанти можуть нанести ракетний удар по одному з військових об'єктів і по самому Житомиру. Мер міста додав, що перед ракетним ударом 24 червня він отримував аналогічну інформацію.

"Слава Богу, сьогодні інформація не підтвердилася і все було тихо. Але також може бути, що на це вплинула реакція світу на Кременчук, внаслідок чого РФ посунула ті плани, які були", - сказав він.

Нагадаємо, екс-заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос також вважає, що існує досить велика загроза нападу на Україну з території Білорусі.

Як повідомлялося, Білорусь зосередила біля України близько 6 батальйонів своєї армії.

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