"Наступ на Донбасі - нещадна битва". Кулеба закликав прискорити постачання озброєння

Поки ще рано робити висновок, що Україна має все необхідне озброєння перед наступом Росії на Донбасі. У зв'язку з цим партнери України повинні прискорити постачання озброєння і боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в Twitter .

"Занадто рано робити висновок про те, що Україна вже має все необхідне озброєння. Наступ Росії на Донбасі - це нещадна битва, найбільша на Європейській землі з часів Другої світової війни. Закликаю партнерів прискорити постачання озброєння і боєприпасів, особливо РСЗВ, далекобійної артилерії, БТР", - написав міністр.

Раніше німецький Бундестаг запропонував призначити координатора для прискорення поставок зброї Україні.

Крім того, президент України Володимир Зеленський заявив, що страх деяких країн щодо передачі української армії систем MLRS призводить до збільшення ціни, яку українцям доведеться заплатити за свою свободу.

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