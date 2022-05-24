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"Наступление на Донбассе - беспощадная битва". Кулеба призвал ускорить поставки вооружения

Новина українською →
Киев, Вторник 24 мая 2022 11:17
"Наступление на Донбассе - беспощадная битва". Кулеба призвал ускорить поставки вооружения Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Пока еще рано делать вывод, что Украина имеет все необходимое вооружение перед наступлением России на Донбассе. В связи с этим партнеры Украины должны ускорить поставки вооружения и боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Twitter.

"Слишком рано делать вывод о том, что Украина уже имеет все необходимое вооружение. Наступление России на Донбассе - это беспощадная битва, крупнейшая на европейской земле со времен Второй мировой войны. Призываю партнеров ускорить поставки вооружения и боеприпасов, особенно РСЗО, дальнобойной артиллерии, БТР", - написал министр.

Ранее немецкий Бундестаг предложил назначить координатора для ускорения поставок оружия Украине.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страх некоторых стран относительно передачи украинской армии систем MLRS приводит к увеличению цены, которую украинцам придется заплатить за свою свободу.

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