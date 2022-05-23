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У Бундестазі незадоволені ситуацією з постачанням зброї Україні. Пропонують призначити координатора

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Україна, Понеділок 23 травня 2022 16:40
У Бундестазі незадоволені ситуацією з постачанням зброї Україні. Пропонують призначити координатора Фото: Марі-Агнес Штрак-Циммерманн (facebook.com)
Автор: Наталія Гурковська

У комітеті з оборони Бундестагу незадоволені темпами постачання зброї в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови відомства Марі-Агнес Штрак-Ціммерман.

"Роздратовує те, що цей процес можна було розпочати ще кілька тижнів тому. І це найприкріше", - сказала політик.

Вона висловила жаль з приводу збоїв у постачанні важкого озброєння в Україну. За її словами, для цього не було проведено відповідної підготовки.

Штрак-Циммерманн зажадала призначити окремого "координатора" за постачанням зброї Україну, який міг би консолідувати домовленості, наміри та зобов'язання відповідальних відомств та міністерств.

Як повідомлялось, уряд Німеччини на чолі з канцлером Олафом Шольцем блокує постачання Україні бойових машин піхоти (БМП) Marder. Оборонний концерн Rheinmetall готовий надати до 100 таких бронемашин, але його заявка досі не розглянута.

Нагадаємо, напередодні Bild з'ясував, що влада Німеччини не має наміру надавати Україні БМП Marder в рамках військової допомоги.

Зазначимо, наприкінці квітня концерн Rheinmetall подав уряду Німеччини дві заявки – на постачання 100 БМП Marder та 88 танків Leopard 1A5.

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