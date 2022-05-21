Зеленський про страх країн давати Україні ракетні системи: Не треба боятися, треба об'єднуватися

Президент Володимир Зеленський звернувся до країн, які бояться надавати Україні ракетні системи для війни проти Росії. Заявив, що наша країна не може втратити десятки тисяч життів заради звільнення тимчасово окупованих територій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Зеленського під час прес-конференції.

Як відзначив президент, Україна веде війну на своїй території.

"Навіть, якщо хтось з країн Європи чи світу звик, що Донбас - це окупована Росією територія і там роздали російські паспорти, то я б хотів сказати, що це не дуже добрі звички. Це наша територія і ми будемо крок за кроком йти, щоб звільнити всі наші території. Але ми не можемо заплатити ціну в десятки тисяч людей", - заявив Зеленський.

Україна, за словами президента, потребує допомоги. Ракетні комплекси, які простоюють на територіях країн-союзників, могли б відіграти важливу роль у війні проти окупантів.

"Ми точно знаємо, як РФ на різних рівнях від міністрів оборони до міністрів закордонних справ, на рівні бізнесу ведуть погрозливі перемовини щодо передачі нам цих систем. Не треба боятися. Треба об'єднуватися. Об'єднання - це те, чого боїться РФ", - додав Зеленський.