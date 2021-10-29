США звинуватили Росію у сприянні загостренню ситуації на Донбасі

Сполучені Штати Америки закликають обидві сторони конфлікту на Донбасі до припинення вогню. Водночас Вашингтон вважає, що відповідальність за загострення ситуації лежить саме на Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посольства США в Україні .

"Давайте будемо ясними - підтримувана Росією сторона неодноразово використовувала гаубичну артилерію та безпілотники проти українських сил, прямо порушуючи посилені заходи, узгоджені минулого року, і нещодавно вбила українського воїна", - наголосили у дипломатичному представництві.

Офіційна російська риторика про те, що Україна загострює ситуацію, як зазначають в американському посольстві, вводить в оману та сприяє ескалації напруженості на Донбасі.