Франція приєдналася до позиції Німеччини щодо застосування Bayraktar на Донбасі

Франція приєдналася до позиції Німеччини щодо застосування Збройними силами України на Донбасі безпілотників Bayraktar. Париж також висловив стурбованість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС Франції .

"Ми стурбовані збільшеною інтенсивністю бойових дій на сході України, в тому числі застосуванням важкого озброєння, забороненого мінськими угодами, а також повідомленням штабу української армії про застосування ударного безпілотника Bayraktar", - йдеться в повідомленні.

У дипломатичному відомстві додали, що Париж і Берлін продовжать докладати зусиль в рамках нормандського формату з метою повного виконання мінських угод, які являють собою єдину узгоджену основу для врегулювання конфлікту на Донбасі.

"Ми закликаємо сторони стримуватися і знизити ескалацію конфлікту", - заявили в МЗС Франції.