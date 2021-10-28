Франція приєдналася до позиції Німеччини щодо застосування Bayraktar на Донбасі
Франція приєдналася до позиції Німеччини щодо застосування Збройними силами України на Донбасі безпілотників Bayraktar. Париж також висловив стурбованість.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС Франції.
"Ми стурбовані збільшеною інтенсивністю бойових дій на сході України, в тому числі застосуванням важкого озброєння, забороненого мінськими угодами, а також повідомленням штабу української армії про застосування ударного безпілотника Bayraktar", - йдеться в повідомленні.
У дипломатичному відомстві додали, що Париж і Берлін продовжать докладати зусиль в рамках нормандського формату з метою повного виконання мінських угод, які являють собою єдину узгоджену основу для врегулювання конфлікту на Донбасі.
"Ми закликаємо сторони стримуватися і знизити ескалацію конфлікту", - заявили в МЗС Франції.
Раніше РБК-Україна повідомляло про те, що на Донбасі українські військові вперше застосували безпілотник Bayraktar.
Нагадавши, Німеччина негативно висловилася щодо застосування ЗСУ безпілотників Bayraktar на Донбасі.
Зазначимо, у зв'язку з такими заявами Берліна глава МЗС України Дмитро Кулеба запропонував владі Німеччини давати оцінку повному контексту ситуації.