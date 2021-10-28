Росія звинуватила Україну в "наступі" на Донбасі. Говорить про загрозу деградації

Російська сторона звинуватила Україну нібито в наступі на Донбасі, тиражуючи фейк про те, що Збройні сили повернули під свій контроль село Старомар'ївка в Донецькій області. Москва зазначає, що це створює загрози деградації ситуації на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг офіційного представника МЗС Росії Марії Захарової.

"В останні дні ми бачимо тривожний, на межі трагічного розвиток подій на південному сході України. Характеризується це серйозним загостренням ситуації в зоні конфлікту. За повідомленнями ЗМІ, 26 серпня Збройні сили України здійснили наступальні дії в так званій "сірій зоні" і спробували захопити село Старомар'ївка", - заявила вона, по всій видимості маючи на увазі 26 жовтня.

За її словами, в такій ситуації Росія "не може виключати подальшої деградації ситуації".