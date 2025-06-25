"Пришло время воспользоваться моментом". Стармер призвал НАТО давить на Путина

Во время своего выступления на саммите НАТО в Гааге Стармер заявил, что сейчас самое время заставить Путина согласиться на прекращение огня в Украине.

Премьер-министр отметил, что Путин "медлит", а также добавил, что пришло время "воспользоваться моментом".

"На самом деле, в течение последних нескольких дней, я бы сказал, что в моих обсуждениях с лидерами была настоящая решимость", - подчеркнул он.

Стармер также отметил, "сейчас время снова настаивать на том, чтобы Путина привлекли к столу переговоров по безусловному прекращению огня".

"Президент (Украины Владимир, - ред.) Зеленский уже много недель заявляет о своей готовности к безусловному прекращению огня... Сейчас самое время для Путина, который медлит, сесть за стол переговоров", - подытожил премьер Британии.