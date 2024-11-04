ua en ru
Пн, 04 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кабмин приостановил выплаты для облигаций "Укрэнерго": это не катастрофа для компании, - инвестаналитик

Понедельник 04 ноября 2024 09:54
UA EN RU
Кабмин приостановил выплаты для облигаций "Укрэнерго": это не катастрофа для компании, - инвестаналитик Фото: Кабмин приостановил выплаты по госгарантиям для облигаций "Укрэнерго": (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

В августе Кабинет министров принял решение остановить выплаты по государственным гарантиям, обеспечивающим облигации "Укрэнерго".

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил инвестиционный аналитик Денис Саква.

По его словам, это не приводит к полной остановке обслуживания долгов компании, а лишь приостанавливает выплаты государственной гарантии. Таким образом, Укрэнерго сохраняет возможность самостоятельно выполнять свои обязательства перед кредиторами.

Аналитик объяснил, что дефолт может наступить только в том случае, если "Укрэнерго" решит не осуществлять купонные выплаты по облигациям. Однако даже возможный технический дефолт не станет катастрофой для компании, ведь основные источники финансирования "Укрэнерго" сейчас поступают от международных доноров, таких как ЕБРР и KfW, и компания не нуждается в дополнительных средствах на рынке заимствований.

Напомним, в 2021 году "Укрэнерго" столкнулось с нехваткой средств для покрытия долгов по "зеленым тарифам". Для решения этой проблемы тогда было принято решение выпустить еврооблигации на 825 млн. долларов под высокий процент в 6,8% годовых, обеспеченные государственной гарантией. Уже 9 ноября 2024 г. компания должна внести первый платеж по этому долгу на сумму 119 млн долларов.

Тогдашний глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий присутствовал на августовском заседании Кабмина, где принималось решение о приостановлении выплат по государственным гарантиям. Уже в начале сентября он подал в отставку, вероятно, пытаясь дистанцироваться от возможных последствий, ведь теперь его имя увязывается с этим громким финансовым решением.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго
NEWS
Глава МИД Германии прибыла в Киев
Глава МИД Германии прибыла в Киев
DAILY
Не только Трамп или Харрис. Почему для Украины важны выборы в Конгресс США
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не только Трамп или Харрис. Почему для Украины важны выборы в Конгресс США