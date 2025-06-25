"Настав час скористатися моментом". Стармер закликав НАТО тиснути на Путіна

Під час свого виступу на саміті НАТО в Гаазі Стармер заявив, що зараз саме час змусити Путіна погодитися на припинення вогню в Україні.

Прем'єр-міністр зауважив, що Путін "зволікає", а також додав, що настав час "скористатися моментом".

"Насправді, протягом останніх кількох днів, я б сказав, що в моїх обговореннях з лідерами була справжня рішучість", - наголосив він.

Стармер також відзначив, "зараз час знову наполягати на тому, щоб Путіна залучили до столу переговорів щодо безумовного припинення вогню".

"Президент (України Володимир, - ред.) Зеленський вже багато тижнів заявляє про свою готовність до безумовного припинення вогню... Зараз саме час для Путіна, який зволікає, сісти за стіл переговорів", - підсумував прем'єр Британії.