Насирова арестовали после скандала с мобилизацией

По данным РБК-Украина, речь о бывшем главе Государственной фискальной службы Украины Романе Насирове, которого обвиняют в злоупотреблении служебным положением.

Согласно решению суда, залог заменили на содержание под стражей с альтернативой внесения 40 миллионов гривен. Обвиняемого взяли под стражу непосредственно в зале суда.

Напомним, согласно ч. 1 ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Дело Насирова

Напомним, что в 2017 году был задержан бывший председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров по подозрению в получении взятки в сумме 722 миллиона гривен от бизнесмена Олега Бахматюка.

Для Насирова было принято решение о мере пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 100 миллионов гривен. Через несколько дней он вышел из СИЗО, оплатив этот залог.

В октябре 2022 года Высший антикоррупционный суд снова избрал меру пресечения для Насирова в виде ареста с возможностью внесения залога, который составил 523,2 миллиона гривен.