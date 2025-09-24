"Наш моральный долг": в Турции сделали заявление о Крыме и крымских татарах
Турция с 2014 года не признает аннексию украинского Крыма россиянами и будет защищать права крымских татар. Это "исторический и моральный долг" Анкары.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра национальной обороны Турции Яшара Гюлера.
Гюлер во время выступления на Пятом саммите международной Крымской платформы в Нью-Йорке заявил, что Турция не разделяет мирное урегулирование вопроса Крыма с достижением справедливого и прочного мира в Украине.
"Турция никогда не признавала незаконную аннексию Крыма, и мы твердо стоим на этом с 2014 года, поддерживая независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, включая Крым", - заверил министр.
Гюлер добавил, что Турция также будет защищать права крымских татар на временно оккупированном россиянами полуострове. Анкара воспринимает это не только как вопрос внешней политики, но и как "наш исторический и моральный долг".
"Мы будем продолжать наши неустанные стремления усилить их голоса, защитить их права и обеспечить их свободу и достоинство. Обнадеживающе видеть, как Украина защищает права наших татарских братьев и сестер... Турция будет продолжать свои усилия в этом направлении", - резюмировал министр.
Пятый саммит Крымской платформы
Напомним, что 24 сентября в Нью-Йорке, США, начался Пятый международный саммит Крымской платформы. Впервые он проводится во время недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН.
Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время анонса мероприятия отметил, что проведение саммита в рамках Генассамблеи ООН - это "новинка", которую можно воспринимать очень символично.