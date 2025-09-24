В Нью-Йорке стартовал пятый саммит Крымской платформы
В Нью-Йорке сегодня, 24 сентября, проводят саммит Крымской платформы. Участие принимают мировые лидеры, представители международных организаций и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал Офиса президента Украины и Министерство иностранных дел Украины в Facebook.
Как отметили в МИД, саммит проходит в год 80-й годовщины ООН, в рамках Генассамблеи. В мероприятии принимают участие мировые лидеры, представители международных организаций, парламентов, экспертных кругов и гражданского общества.
Главными темами для обсуждений станут конкретные шаги по восстановлению территориальной целостности Украины и достижению справедливого мира на основании Устава ООН.
Участники также будут обсуждать роль Генассамблеи ООН в защите суверенитета и территориальной целостности государств, ее резолюции о противодействии российской агрессии, а также вызовы безопасности в Черноморском и Азовском регионах, ситуацию с правами человека в оккупированном Крыму и международные усилия для его деоккупации.
Стоит заметить, что Крымская платформа была создана Украиной в 2021 году. Это международный механизм, цель которого - координация ответа на российскую агрессию, усиление международного давления на Кремль и продвижение процесса деоккупации Крыма.
Саммит Крымской платформы в Нью-Йорке
Напомним, Министерство иностранных дел Украины анонсировало пятый саммит Крымской платформы 17 сентября.
Как отмечал спикер МИД Украины Георгий Тихий, проведение саммита в рамках недели высокого уровня Генассамблеи ООН - это "новинка". По его словам, это очень символично, поскольку если Украина восстановит территориальную целостность, также будет восстановлено уважение к уставу ООН.