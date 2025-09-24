"Наш моральний обов'язок": у Туреччині зробили заяву про Крим і кримських татар

Туреччина з 2014 року не визнає анексію українського Криму росіянами та буде захищати права кримських татар. Це "історичний та моральний обов'язок" Анкари.

Про це заявив міністр національної оборони Туреччини Яшар Гюлер.

Гюлер під час виступу на П'ятому саміті міжнародної Кримської платформи в Нью-Йорку заявив, що Туреччина не розділяє мирне врегулювання питання Криму з досягненням справедливого та міцного миру в Україні.

"Туреччина ніколи не визнавала незаконну анексію Криму, і ми твердо стоїмо на цьому з 2014 року, підтримуючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, включаючи Крим", - запевнив міністр.

Гюлер додав, що Туреччина також буде захищати права кримських татар на тимчасово окупованому росіянами півострові. Анкара сприймає це, не лише як питання зовнішньої політики, але і як "наш історичний та моральний обов'язок".

"Ми продовжуватимемо наші невпинні прагнення посилити їхні голоси, захистити їхні права та забезпечити їхню свободу та гідність. Обнадійливо бачити, як Україна захищає права наших татарських братів і сестер... Туреччина продовжуватиме свої зусилля в цьому напрямку", - резюмував міністр.