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НБУ дав прогноз щодо трудової міграції з України

Новини » Економіка    11.01.2019 - 16:35
НБУ дав прогноз щодо трудової міграції з України
Ілюстративне фото (msp.gov.ua)

Значного збільшення не очікується

У Національному банку прогнозують у 2019 році стабілізацію кількості трудових мігрантів з України на рівні 2018 року. Про це сьогодні під час інформаційного дня директор Департаменту монетарної політики НБУ Сергій Ніколайчук, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що обсяги переказів від трудових мігрантів у 2019 році зростатимуть, але це буде залежати від економічної ситуації в тих країнах, де здебільшого працюють українці.

"Фактично по трудовій міграції очікуємо, що не буде значного збільшення кількості трудових мігрантів. Кількість людей, які будуть працювати за кордоном, вважаємо, буде на рівні 2018 року", - повідомив Николайчук/

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд оцінює кількість трудових мігрантів з України в 2-3 млн осіб. Як відзначається в огляді МВФ, економіка України стикається з серйозними проблемами. Зростання її недостатній, щоб відновити рівень доходів, втрачений під час кризи, а також досягти результату, порівнянного з іншими країнами регіону.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Міністерства соціальної політикиза кордоном працюють 7-9 мільйонів українців. З них 3,2 мільйони працюють за кордоном на постійній основі.

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