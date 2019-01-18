ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Население Украины сократилось еще на 200 тысяч человек

Новости » Общество    18.01.2019 - 16:46
Население Украины сократилось еще на 200 тысяч человек
Иллюстративное фото (УНИАН)

Госстат обнародовал данные о сокращении населения Украины за 11 месяцев 2018 года

Численность наличного населения Украины в течение января-ноября 2018 года уменьшилась на 208,8 тысяч человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики

По оценке статистического ведомства, численность наличного населения в Украине на 1 декабря 2018 года составляла 42177,6 тысяч человек.

Население Украины сократилось еще на 200 тысяч человек

ukrstat.gov.ua

"Остается существенным превышение количества умерших над количеством рожденных: на 100 умерших - 58 рожденных", - отмечается в сообщении.

Напомним, Международный валютный фонд оценивает количество трудовых мигрантов из Украины в 2-3 млн человек. Как отмечается в обзоре МВФ, экономика Украины сталкивается с серьезными проблемами. Рост ее недостаточен, чтобы восстановить уровень доходов, потерянный во время кризиса, а также достичь результата, сопоставимого с другими странами региона.

Как сообщало РБК-Украина, по данным Министерства социальной политики за рубежом работают 7-9 миллионов украинцев. Из них 3,2 миллиона работают за рубежом на постоянной основе.

В Национальном банке прогнозируют в 2019 году стабилизацию количества трудовых мигрантов из Украины на уровне 2018 года.

Уровень бедности в Украине сократился в 1,2 раза, - Госстат Население Украины за январь-сентябрь сократилось на 165 тысяч человек
Новости Украины население
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь