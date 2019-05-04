NASA запустила космічний корабель Dragon

Ілюстративне фото (NASA)

Зараз Dragon прямує до МКС

У суботу, 4 травня 2019, американське космічне агентство NASA здійснило запуск ракети-носія Falcon 9 з космічним кораблем Dragon компанії SpaceX. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку NASA у Twitter.

Як повідомили в агентстві, запуск ракети-носія Falcon 9 з кораблем Dragon відбувся о 02:48 за східно-американським часом.

Зазначається, що зараз космічний вантажний корабель Dragon прямує до Міжнародної космічної станції (МКС).

Dragon is on its way to the International Space Station! Capture by the @Space_Station crew set for early Monday morning pic.twitter.com/oGs4IrBW9h — SpaceX (@SpaceX) May 4, 2019

Нагадаємо, що запуск космічного корабля Dragon компанії SpaceX неодноразово переносився. Спочатку запуск корабля до МКС планувався 30 квітня. Пізніше запуск було знову перенесено на 1 травня, а потім запуск було відкладено на п'ятницю 3 травня.

Проте, у п'ятницю NASA повідомило про проблеми з електрообладнанням на плавучій платформі, як призначена для посадки багаторазового ступеню ракети-носія Falcon 9. В результаті запуск було перенесено на суботу, 4 травня.

Як писало РБК-Україна, у Сполучених Штатах успішно пройшов тестовий запуск багаторазової ракети New Shepard для суборбітальних польотів компанії Blue Origin засновника Amazon Джеффа Безоса. Як зазначає видання, це 11-й випробувальний політ для New Shepard.