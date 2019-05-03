NASA вкотре перенесло запуск корабля Dragon

Ілюстративне фото (NASA)

Запуск корабля перенесли на суботу, 4 травня

Американське космічне агентство NASA повідомило про чергове перенесення дати запуску ракети-носія Falcon 9 з космічним кораблем Dragon компанії SpaceX. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву агентства.

Як повідомляється, запуск ракети-носія Falcon9 з космічним кораблем Dragon, який повинен доставити вантаж на Міжнародну космічну станцію (МКС), перенесли на суботу, 4 травня.

Зазначається, що причиною перенесення запуску стали проблеми з електрообладнанням на плавучій платформі, як призначена для посадки багаторазового ступеню ракети-носія Falcon 9.

"Наступна можливість для запуску буде завтра (4 травня - ред.) о 02:48 за східноамериканським часом", - йдеться у повідомленні на сайті NASA.

Нагадаємо, це вже не перше перенесення дати запуску космічного корабля Dragon компанії SpaceX. Раніше NASA переносило запуск корабля на 30 квітня. Пізніше запуск було знову перенесено на 1 травня, а потім запуск було відкладено на п'ятницю, 3 травня.

Як писало РБК-Україна, у Сполучених Штатах успішно пройшов тестовий запуск багаторазової ракети New Shepard для суборбітальних польотів компанії Blue Origin засновника Amazon Джеффа Безоса.