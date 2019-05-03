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У США відбулося успішне випробування ракети для космічного туризму

Новини » Телеком & IT    03.05.2019 - 01:50
У США відбулося успішне випробування ракети для космічного туризму
Фото: запуск New Shepard (скріншот відео Blue Origin)

Багаторазова ракета для суборбітальних польотів New Shepard компанії Blue Origin успішно приземлилася через 10 хвилин після старту

У Сполучених Штатах успішно пройшов тестовий запуск багаторазової ракети New Shepard для суборбітальних польотів компанії Blue Origin засновника Amazon Джеффа Безоса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Verge.

Капсула ракети піднялася на висоту 105,5 км, а згодом ракета разом з капсулою благополучно приземлилися на об'єкті компанії у Західному Техасі, приблизно через 10 хвилин після старту.

Як зазначає видання, це 11-й випробувальний політ для New Shepard.

Нинішній запуск був безпілотним, проте в майбутньому Blue Origin планує здійснювати з допомогою ракети New Shepard комерційні запуски з космічними туристами. Директор з астрономічних і орбітальних продажів Blue Origin Аріан Корнелл під час прямої трансляції запуску заявила, що людей з допомогою New Shepard запустять у космос вже до кінця цього року.

New Shepard - ракета багаторазового використання, яка здатна підніматися на висоту понад 100 км над Землею, на якій будь-який пасажир на борту капсули зможе відчути невагомість.

Нагадаємо, раніше американська компанія SpaceX заявила про чергове перенесення запуску космічного корабля Dragon з 30 квітня на 1 травня.

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