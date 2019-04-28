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SpaceX знову перенесла запуск корабля Dragon

Новини » Телеком & IT    28.04.2019 - 02:34
SpaceX знову перенесла запуск корабля Dragon
Ілюстративне фото (NASA)

Запуск космічного корабля планувався 30 квітня

Американська компанія SpaceX заявила про чергове перенесення запуску космічного корабля Dragon. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку SpaceX у Twitter.

За даними компанії, запуск ракети Falcon 9 з космічним кораблем Dragon відбудеться 1 травня, а не 30 квітня, як планувалося раніше.

Зазначається, що компанія завершила статичні вогневі випробування ракети Falcon 9. Запуск відбудеться на базі військово-повітряних сил США у Флориді.

SpaceX знову перенесла запуск корабля Dragon

Нагадаємо, раніше NASA заявило про перенесення запуску космічного корабля Dragon компанії SpaceX. В агентстві відзначили, що Falcon 9 і Dragon готові до запуску, але 30 квітня краще всього підходить для запуску через можливості МКС і механіку орбіти.

РБК-Україна писало, що американська компанія SpaceX провалила випробування двигуна для нового корабля Crew Dragon, на якому в майбутньому планують доставляти астронавтів на МКС і назад. Фінальний тест двигуна для корабля Crew Dragon завершився "аномалією" на випробувальній капсулі корабля.

Додамо, 17 квітня з космодрому Wallops у штаті Вірджинія стартувала ракета-носій Antares з космічним кораблем Cygnus, що має доставити вантаж на Міжнародну космічну станцію. Перша ступінь ракети-носія Antares була розроблена українськими фахівцями.

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