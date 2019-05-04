NASA запустила космический корабль Dragon

Иллюстративное фото (NASA)

Сейчас Dragon направляется к МКС

В субботу, 4 мая 2019, американское космическое агентство NASA осуществило запуск ракеты-носителя Falcon 9 с космическим кораблем Dragon компании SpaceX. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу NASA в Twitter.

Как сообщили в агентстве, запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon состоялся в 02:48 за восточно-американским временем.

Отмечается, что сейчас космический грузовой корабль Dragon направляется к Международной космической станции (МКС).

Dragon is on its way to the International Space Station! Capture by the @Space_Station crew set for early Monday morning pic.twitter.com/oGs4IrBW9h — SpaceX (@SpaceX) May 4, 2019

Напомним, что запуск космического корабля Dragon компании SpaceX неоднократно переносился. Первоначально запуск корабля к МКС планировался 30 апреля. Позже запуск был снова перенесен на 1 мая, а затем запуск был отложен на пятницу 3 мая.

Однако, в пятницу NASA сообщило о проблемах с электрооборудованием на плавучей платформе, которая предназначена для посадки многоразовой ступени ракеты-носителя Falcon 9. В результате запуск был перенесен на субботу, 4 мая.

Как писало РБК-Украина, в Соединенных Штатах успешно прошел тестовый запуск многоразовой ракеты New Shepard для суборбитальных полетов компании Blue Origin основателя Amazon Джеффа Безоса. Как отмечает издание, это 11-й испытательный полет New Shepard.