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ОАЕ запустили місію на Марс

ОАЕ, Понеділок 20 липня 2020 03:59
ОАЕ запустили місію на Марс
Фото: зонд до запуску (twitter.com/SPACEdotcom)
Автор: Инна Собора

Космічний зонд досягне Марса після семи місяців польоту

Об'єднані Арабські Емірати стали першою арабською державою, яка подала космічний зонд до Марса. Апарат під назвою "Аль-Амаль" ("Надія") був піднятий японської ракетою-носієм з космодрому на острові Танегасіма вранці в понеділок, 20 липня.

Про це пише DW.

Спочатку старт був призначений на 14 липня, а його два рази переносили з-за несприятливих погодних умов.

Передбачається, що космічний зонд досягне Червоної планети в лютому 2021 року після семи місяців польоту.

Мета місії ОАЕ на Марс - вивчити атмосферу, кліматичні умови і зміну пір року. Апарат повинен залишатися на орбіті протягом всього марсіанського року, тривалість якого майже вдвічі довше порівняно із земним. Космічний зонд також вперше проведе вивчення нижніх шарів атмосфери, де формується марсіанська погода, в тому числі пилові бурі. Корабель оснащений трьома камерами, що дозволяють вести спостереження за атмосферою Марса у видимому, інфрачервоному і ультрафіолетовому діапазонах.

Раніше повідомлялося, що NASA планує запуск космічного корабля на Марс з марсоходом "Perseverance".

РБК-Україна писало, що космічний корабель SpaceX Crew Dragon і його екіпаж повернеться на Землю попередньо 2 серпня.

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