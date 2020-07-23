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Китай запустив першу місію на Марс

Хайнань, Четвер 23 липня 2020 10:02
Китай запустив першу місію на Марс
Фото: запуск марсіанського зонду (sb.by)
Автор: Андрій Козловський

Марсіанський зонд був випущений за допомогою ракети-носія "Чанчжен-5"

Сьогодні, 23 липня, Китайська Народна Республіка успішно відправила свій перший зонд на Марс. Запуск було здійснено з космодрому Веньчан, який розташований на узбережжі южнокитайської провінції Хайнань.

Про це повідомляє The New York Times

Як повідомляється, марсіанський зонд був випущений за допомогою ракети-носія "Чанчжен-5". Цю ракету доставили на стартовий майданчик космодрому Веньчан у липні.

Китай запустив першу місію на Марс

Фото: запуск марсіанського зонду (sb.by)

Раніше стало відомо про те, що в КНР завершили перетворення двох ретрансляційних супутників для підготовки їх до виконання нових завдань, пов'язаних з першою китайською місією на Марс "Тяньвень-1".

Нагадаємо, в понеділок, 20 липня, Об'єднані Арабські Емірати подали космічний зонд до Марса і стали першою арабською державою, яка це зробила.

Також РБК-Україна повідомляло, що NASA планує запуск космічного корабля на Марс з марсоходом "Perseverance".

Додамо, що космічний корабель SpaceX Crew Dragon і його екіпаж повернеться на Землю попередньо 2 серпня.

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