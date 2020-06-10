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У NASA розповіли, коли корабель SpaceX повернеться на Землю

Новини » Hi-tech     10.06.2020 - 18:00
У NASA розповіли, коли корабель SpaceX повернеться на Землю
Фото: корабель Crew Dragon на орбіті (twitter.com/NASA)

Місію Crew Dragon вирішили продовжити до серпня

Космічний корабель Crew Dragon американської компанії SpaceX повернеться на Землю приблизно через 2 місяці. Місію астронавтів на Міжнародній космічній станції вирішили продовжити до серпня.

Про це повідомив виконувач обов'язків заступника адміністратора з досліджень в NASA Кен Бауерсокс, передає spacenews.

За словами Бауерсокса, який слідкує за станом космічного корабля з моменту його запуску, оскільки політ йде за планом і астронавти почуваються добре, місію "Демо-2" вирішили продовжити. Спочатку планувалося, що корабель повернеться на Землю через 2 тижні.

"У Crew Dragon все дуже добре, тому ми вважаємо, що екіпажу доцільно залишитися там на місяць-два", - пояснив він.

Бауерсокс зазначив, що дата повернення Crew Dragon залежить від декількох факторів, зокрема погодних умов у місці приземлення корабля.

Як відомо, SpaceX стала першою комерційною компанією, яка відправила корабель з людьми в космос. Корабель Crew Dragon відправив на Міжнародну космічну станцію двох американських астронавтів.

Запуск корабля відбувся 30 травня з космодрому на мисі Канаверал у США.

З МКС корабель зістикувався вже наступного дня після 19 годин польоту.

Астронавти Боб Бенкен та Дуглас Харлі змогли покинути корабель та зійти на борт МКС лише через понад 2 години після стикування.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України NASASpaceXМКСкорабль
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