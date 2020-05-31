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Астронавти з корабля SpaceX зійшли на борт МКС

Новини » Hi-tech     31.05.2020 - 20:13
Астронавти з корабля SpaceX зійшли на борт МКС
Фото: астронавти Боб Бенкен та Дуглас Харлі (twitter.com/SpaceX)

Астронавти покинули Землю вчора о 22:22

Американські астронавти Боб Бенкен та Дуглас Харлі покинули корабель Crew Dragon та зійшли на борт Міжнародної космічної станції. На МКС астронавти можуть провести від 30 до 119 діб.

Момент переходу астронавтів на борт МКС транслювало NASA.

Політ корабля до МКС тривав майже 19 годин. На Землю після завершення місії астронавти повернуться все тим же кораблем Crew Dragon.

"Вони це зробили. Після вчорашнього запуску корабля, Боб Бенкен та Дуглас Харлі офіційно приєдналися до екіпажу МКС", - заявили у NASA.

Під час переходу з корабля до МКС один з астронавтів вдарився головою. На трансляції видно, що Харлі постійно тримається за місце удару.

На приєднання астронавтів до екіпажу МКС відреагував у Twitter Ілон Маск: "вітаю Боба та Дуга зі стикуванням та відкриттям люку МКС".

Вперше американські астронавти потрапили на МКС за допомогою корабля комерційної компанії. Астронавтів на навколоземну орбіту відправила компанія SpaceX Ілона Маска, для якої цей запуск став історичним, адже до цього її кораблі здійснювали лише безпілотні польоти.

Запуск корабля Crew Dragon відбувся у суботу, 30 травня, о 22:22 за київським часом з космодрому на мисі Канаверал (штат Флорида, США).

Сьогодні о 17:19 корабель Crew Dragon успішно зістикувався з МКС, після чого астронавти ще 2 години перебували на його борту.

Запуск корабля компанії SpaceX повинен був відбутися ще 27 травня, але його відклали через погані погодні умови в районі космодрому.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України NASAМКСкосмосSpaceX
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