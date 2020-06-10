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В NASA рассказали, когда корабль SpaceX вернется на Землю

Новости » Hi-tech     10.06.2020 - 18:00
В NASA рассказали, когда корабль SpaceX вернется на Землю
Фото: корабль Crew Dragon на орбите (twitter.com/NASA)

Миссию Crew Dragon решили продлить до августа

Космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX вернется на Землю примерно через 2 месяца. Миссию астронавтов на Международной космической станции решили продлить до августа.

Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя администратора по исследованиям в NASA Кен Бауэрсокс, передает spacenews.

По словам Бауэрсокса, который следит за состоянием космического корабля с момента его запуска, поскольку полет идет по плану и астронавты чувствуют себя хорошо, миссию "Демо-2" решили продлить. Изначально планировалось, что корабль вернется на Землю через 2 недели.

"В Crew Dragon все очень хорошо, поэтому мы считаем, что экипажу целесообразно остаться там на месяц-два", - пояснил он.

Бауэрсокс отметил, что дата возвращения Crew Dragon зависит от нескольких факторов, в частности погодных условий в месте приземления корабля.

Как известно, SpaceX стала первой коммерческой компанией, которая отправила корабль с людьми в космос. Корабль Crew Dragon отправил на Международную космическую станцию двух американских астронавтов.

Запуск корабля состоялся 30 мая с космодрома на мысе Канаверал в США.

С МКС корабль состыковался уже на следующий день после 19 часов полета.

Астронавты Боб Бенкен и Дуглас Харли смогли покинуть корабль и сойти на борт МКС только через 2 часа после стыковки.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины NASASpaceXМКСкорабль
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