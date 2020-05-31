Корабель SpaceX успішно зістикувався з МКС

Астронавти зійдуть на борт МКС о 19:45
Корабель Crew Dragon компанії SpaceX Ілона Маска успішно зістикувався з Міжнародною космічною станцією. Корабель доставив на МКС двох американських астронавтів.
Політ та стикування корабля з МКС транслює NASA.
Тепер астронавти Боб Бенкен та Дуглас Харлі повинні перейти з борту корабля на МКС, де проведуть від 30 до 119 діб. Очікується, що астронавти переступлять поріг космічної станції о 19:45 за київським часом.
Зазначимо, з моменту запуску корабля до його стикування з МКС пройшло майже 19 годин.
Docking confirmed! @AstroBehnken and @Astro_Doug officially docked to the @Space_Station at 10:16am ET: pic.twitter.com/hCM4UvbwjR— NASA (@NASA) May 31, 2020
Запуск корабля Crew Dragon відбувся 30 травня о 22:22 за київським часом з космодрому на мисі Канаверал у Сполучених Штатах. Запуск ракети з кораблем повинен був відбутися ще 27 травня, але його скасували через погану погоду.
SpaceX стала першої комерційною компанією, яка відправила людей в космос, з 2011 року США користувалися послугами російських "Союзів" для відправки астронавтів на МКС.
Після успішного запуску Crew Dragon Ілон Маск заявив про намір протягом 4 років відправити людей на Місяць.
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Автор: Дмитро Левицький