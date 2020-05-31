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Корабель SpaceX успішно зістикувався з МКС

Новини » Hi-tech     31.05.2020 - 17:18
Корабель SpaceX успішно зістикувався з МКС
Фото: корабель Crew Dragon (flickr.com/spacex)

Астронавти зійдуть на борт МКС о 19:45

Корабель Crew Dragon компанії SpaceX Ілона Маска успішно зістикувався з Міжнародною космічною станцією. Корабель доставив на МКС двох американських астронавтів.

Політ та стикування корабля з МКС транслює NASA.

Тепер астронавти Боб Бенкен та Дуглас Харлі повинні перейти з борту корабля на МКС, де проведуть від 30 до 119 діб. Очікується, що астронавти переступлять поріг космічної станції о 19:45 за київським часом.

Зазначимо, з моменту запуску корабля до його стикування з МКС пройшло майже 19 годин.

Запуск корабля Crew Dragon відбувся 30 травня о 22:22 за київським часом з космодрому на мисі Канаверал у Сполучених Штатах. Запуск ракети з кораблем повинен був відбутися ще 27 травня, але його скасували через погану погоду.

SpaceX стала першої комерційною компанією, яка відправила людей в космос, з 2011 року США користувалися послугами російських "Союзів" для відправки астронавтів на МКС.

Після успішного запуску Crew Dragon Ілон Маск заявив про намір протягом 4 років відправити людей на Місяць.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України МКСSpaceX
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