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Самолет NASA X-59 впервые развил сверхзвуковую скорость: что это значит для миссии Quesst

18:12 10.06.2026 Ср
3 мин
Экспериментальный самолет в воздухе сопровождал борт F-15
aimg Ольга Завада
Самолет NASA X-59 впервые развил сверхзвуковую скорость: что это значит для миссии Quesst NASA готовит революцию в пассажирских перевозках (скриншот: NASA)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Сверхзвуковой самолет NASA X-59 успешно преодолел звуковой барьер во время тестового полета над пустыней Мохаве в Калифорнии. Достижение стало ключевой вехой масштабной миссии Quesst, которая имеет целью полностью переписать устаревшие правила коммерческой авиации.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на NASA.

Первый сверхзвуковой триумф

Самолет X-59 поднялся в небо с авиабазы Эдвардс под управлением опытного тест-пилота NASA Джима "Клю" Лесса.

Полет длился 81 минуту и ознаменовал переход программы к новой, сверхзвуковой фазе испытаний после 16 успешных запусков на низких скоростях, которые продолжались с октября прошлого года.

Воздушное судно поднялось на высоту 13,2 км и достигло скорости 1,077 Маха (около 1147 км/ч).

Рядом с экспериментальным бортом летел истребитель сопровождения F-15, который фиксировал "поведение" самолета.

Правда, зафиксировать уникальную "тихую акустическую эмблему" X-59 в этот раз не удалось. Собственная звуковая волна от истребителя F-15 оказалась слишком громкой для высокочувствительных датчиков, полностью заглушив звук основного объекта тестирования.

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Как инженеры Lockheed Martin укротили звуковой удар?

Главная проблема традиционных сверхзвуковых самолетов заключается в том, что при преодолении скорости звука их ударные волны сливаются в единую мощную давящую волну.

На земле это ощущается как оглушительный взрыв. Именно из-за этого грохота в США еще с 1973 года действует строгий запрет на коммерческие сверхзвуковые полеты над сушей.

Разработанный совместно подразделением Skunk Works компании Lockheed Martin, самолет X-59 имеет уникальную конструкцию:

Сверхдлинный и узкий фюзеляж с вытянутым острым носом рассеивает ударные волны в разные стороны, не позволяя им объединяться.

Вместо громового грохота люди на земле должны услышать лишь мягкий глухой хлопок, похожий на закрытие дверей автомобиля на расстоянии.

Из-за слишком длинного носа самолет лишен традиционного лобового стекла кабины - обзор пилоту обеспечивает высокотехнологичная система внешнего мониторинга (eXternal Vision System), транслирующая видео с камер на экран.

Перспективы

В NASA надеются, что собранные во время миссии Quesst данные и опросы общественности докажут регуляторам, что современные сверхзвуковые самолеты могут летать тихо и не беспокоить жителей городов.

Это позволит изменить старые правила полетов и откроет путь новому поколению скоростных пассажирских лайнеров.

Следующий тестовый полет запланирован уже в скором времени. На этот раз инженеры планируют разогнать X-59 до 1,4 Маха и поднять его на высоту 16,7 км, что максимально приближено к условиям будущих коммерческих рейсов.

Во время следующего испытания специалисты попытаются еще раз записать чистый звук самолета с помощью наземных микрофонов и обновленных датчиков на самолете сопровождения.

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