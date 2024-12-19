Путин пожалел, что поздно начал "СВО" и заявил, что не был готов

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что сожалеет о том, что не начал проводить "СВО" раньше. Подготовку Россия также должна была бы начать раньше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Путина во время так называемых "Итогов года".

У Путина спросили, изменил бы он свое "решение февраля 2022 года", речь о начале так называемой "специальной военной операции", которые на самом деле является вторжением в Украину.

На это диктатор ответил, что "СВО" надо было начинать раньше.

"Такое решение, которое было принято в начале 2022 года, его нужно было бы принимать раньше, это первое. Второе - надо было начать готовиться, в том числе к "СВО". В том числе крымские события были спонтанные. События 2022 года мы тоже начали без подготовки к ним. Но почему начали? Потому что дальше невозможно было стоять на месте и терпеть", - заявил Путин.

Также он объяснил начало полномасштабного вторжения в Украину тем, что украинская власть отказалась от выполнения Минских соглашений и Россию "заставили".

"Вынудили нас к этим действиям. Если бы знать, что произойдет заранее, то надо было бы конечно проводить системную такую серьезную подготовку", - сказал он.

Что известно о целях так называемой "СВО"

Напомним, что перед началом вторжения в Украину Путин записал обращение, в котором заявил о начале "специальной военной операции". Тогда диктатор заявил, что армия РФ будет заниматься "демилитаризацией" и "денацификацией" Украины.

Стоит заметить, что с самого начала все "цели" не были достигнуты, армия РФ провалила свое наступление. Именно поэтому Путин и другие высокопоставленные чиновники в РФ постоянно придумывают новые цели для продолжения ведения войны против Украины.

При этом ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявлял, что Путин якобы готов обсуждать варианты достижения целей России другими средствами, чем "военная спецоперация" в Украине.

В частности, год назад Путин заявил, что воюя против Украины он якобы пытается помочь Палестине. Также он захотел найти "паука", который якобы хочет добиться поражения РФ на поле боя.