ua ru
Сб, 03 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Путин готов достигать целей РФ не только войной в Украине, - Песков

Новина українською →
Суббота 03 июня 2023 21:04
Путин готов достигать целей РФ не только войной в Украине, - Песков Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российский диктатор Владимир Путин якобы готов обсуждать варианты достижения целей России иными средствами, чем "военная спецоперация" в Украине.

Об этом заявил пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

Он заявил, что Запад якобы не оставляет России иного выхода, кроме военного вторжения.

"Путин был, есть и будет открыт к любым контактам с тем, чтобы добиваться выполнения наших задач иными средствами, чем "специальная военная операция". Если это будет возможно, это будет предпочтительно. Но те же самые страны коллективного Запада иного выхода в настоящий момент нам не оставляют", - заявил Песков.

Цели России и Украины

Кремль постоянно меняет свои цели в войне против Украины. Сначала Москва заявляла о "денацификации и демилитаризации" Украины и намеревались якобы защитить население восточной части страны.

Сейчас же они уже хотят обезопасить территории РФ от обстрелов и операций в приграничных областях, подобных той, которую недавно осуществили бойцы "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России".

При этом официальные представители Украины настаивают, что завершение войны возможно только при полной деоккупации территорий и выводе российских войск.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война России против Украины
NEWS
Ночной тариф. В чем особенности и как сэкономить на оплате за свет
Ночной тариф. В чем особенности и как сэкономить на оплате за свет
DAILY
Юрий Малашко: Россияне боятся контрнаступления Украины в Запорожской области
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Юрий Малашко: Россияне боятся контрнаступления Украины в Запорожской области